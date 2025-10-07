logo

Китай решил подставить плечо России: против кого начал войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Bloomberg пишет о том, что Китай начал "теневую войну" против Европы

7 октября 2025, 10:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европе в последнее время приходится противостоять усилению гибридной войны со стороны России, к которой постепенно присоединяется и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Китай решил подставить плечо России: против кого начал войну

Китай. Фото: из открытых источников

Информагентство отмечает, в течение десятилетий Европа была примером мира после Холодной войны. Сегодня же ей приходится сталкиваться с затяжной гибридной войной России.

Кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.

Эксперты "Bloomberg" отмечают, вмешательство Китая в дела Европы является не таким агрессивным, как со стороны РФ. Но китайские корабли все же были задействованы в инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море. Кроме того, китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными.

Западные чиновники также утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями.

Пекин также вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживая более бедные страны юго-восточной Европы. Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай все больше втягивается в войну РФ против Украины: какие факты об этом говорят.

Также издание "Комментарии" сообщало – в сети продолжают обсуждать китайские спутники над Львовом, якобы корректировав удары РФ. Речь о спутниках системы Яогань, которые китайское правительство публично позиционирует как исследовательские, но понятно, что они могут выполнять и разведочные функции в оптическом и радио диапазонах. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.




Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-10-07/china-is-joining-russia-s-shadow-war-on-europe
