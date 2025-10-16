Британія висунула прямі звинувачення Китаю: що сталося

Лондон надав докази масштабних шпигунських операцій Пекіна, які загрожували національній безпеці та економіці країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Politico".

Великобританія та Китай. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, високопосадовець британського уряду у справі про передбачуваний шпигунство, яке провалилося і викликало гарячу політичну суперечку у Вестмінстері, розповів, що китайські розвідувальні служби проводили "масштабні шпигунські операції", які загрожували економіці та безпеці Британії.

Заступник радника Британії з нацбезпеки Метью Коллінз у письмових доказах заявив, що ймовірна діяльність двох чоловіків, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю, "завдає шкоди безпеці або інтересам Великобританії", і що "інформація та матеріали", передані ними, будуть "прямо або побічно".

Коллінз також акцентував прокурорам, що Великобританія прагне "до позитивних відносин з Китаєм для зміцнення взаєморозуміння, співпраці та стабільності", згідно з документами, які були оприлюднені у відповідь на зростаючу критику щодо дій уряду в цій справі.

Зазначається, що 30-річний Крістофер Кеш, колишній дослідник депутата-консерватора, та 33-річний вчитель Крістофер Беррі заперечують звинувачення в тому, що вони передавали конфіденційну інформацію ймовірному агенту китайської розвідки між 2021 та 2023 роками.

Королівська прокуратура зненацька зняла звинувачення проти них минулого місяця, що викликало політичну реакцію.

Директор державного звинувачення Британії заявив, що справу було закрито, оскільки не вдалося отримати доказів від уряду, який називає Китай загрозою національній безпеці.

Опозиційні консерватори, які були при владі, коли чоловікам було звинувачено у квітні 2024 року, звинуватили нинішній лейбористський уряд, стверджуючи, що він "занадто слабкий, щоб протистояти Пекіну у вирішальному питанні національної безпеки".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай вирішив підставити плече Росії: проти кого почав війну.



