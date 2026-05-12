Британію починає лихоманити: хто вимагає відставки прем'єра Стармера

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер опинився на межі найбільшої політичної кризи з моменту приходу до влади. Після провальних результатів місцевих виборів одразу шість міністрів британського уряду, за даними The Telegraph, мають намір вимагати його відставки.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Джерела в уряді стверджують, що всередині кабінету вже сформувалася група впливових чиновників, які погодили спільну позицію щодо необхідності відходу Стармера. Йдеться про таких посадових осіб: Шабана Махмуд, Джон Гілі, Ед Мілібенд, Ліза Ненді, Іветт Купер, Вес Стрітінг. За інформацією видання, вони збираються порушити питання про графік відходу прем'єра вже на закритій внутрішній зустрічі.

Сам Стармер визнав серйозність ситуації та заявив, що бере відповідальність за катастрофічні результати виборів. За його словами, останні дві доби стали вкрай дестабілізуючими для уряду і вже почали відбиватися на економічній ситуації в країні.

Незважаючи на тиск, що посилюється, прем'єр стверджує, що офіційна процедура усунення лідера Лейбористської партії поки не запущена. Однак усередині партії невдоволення продовжує стрімко зростати.

Додатковий удар по позиціях Стармера завдала відставки міністра громад Міатти Фанбулле, яка не лише покинула пост, а й публічно закликала прем'єра піти у відставку.

Поразка лейбористів на місцевих виборах стала гіршою для правлячої партії за понад 30 років. На цьому тлі різко посилилися позиції Реформістської партії, а всередині лейбористів спалахнули запеклі суперечки про майбутнє керівництва країни та самої партії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — правляча Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала тяжкої поразки на місцевих та регіональних виборах у Великій Британії. Головним тріумфатором голосування стала права популістська партія Reform UK на чолі з євроскептиком Найджелом Фараджем, яка ще нещодавно вважалася маргінальною силою.