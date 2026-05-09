Бунт против Стармера: в Британии союзник Трампа одержал "историческую" победу на выборах
Бунт против Стармера: в Британии союзник Трампа одержал "историческую" победу на выборах

Лейбористы теряют свои бастионы, консерваторы рушатся, а Reform UK превращается в главную угрозу для всей политической системы страны

9 мая 2026, 08:25
Автор:
Кравцев Сергей

Правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера потерпела тяжелое поражение на местных и региональных выборах в Великобритании. Главным триумфатором голосования стала правая популистская партия Reform UK во главе с евроскептиком Найджелом Фараджем, которая еще недавно считалась маргинальной силой.

Найджел Фарадж. Фото: из открытых источников

По данным британских СМИ, Reform UK получила более 700 мест в местных советах и сумела прорваться в традиционные оплоты лейбористов на севере Англии. Особенно болезненным ударом для партии Стармера стала потеря поддержки в так называемых "красных" округах, которые десятилетиями считались надежной электоральной базой левых. В частности, Reform UK взяла под контроль Ньюкасл-андер-Лайм и выиграла все 12 мандатов в Хартлпуле.

Одновременно серьезное поражение потерпела и Консервативная партия. На этом фоне Reuters уже говорит о начале распада традиционной британской двухпартийной системы. Помимо Фараджа, существенно усилили позиции левая Партия зеленых, а также региональные националисты в Шотландии и Уэльсе.

После провала внутри лейбористов начались открытые разговоры о возможной отставке Стармера. Депутат партии Джонатан Бреш прямо призвал премьера уйти, а бывший "теневой канцлер" Джон Макдоннелл намекнул на необходимость смены руководства.

Однако сам Стармер отверг подобные требования. По его словам, избиратели лишь подали сигнал о необходимости ускорить перемены, а уход правительства сейчас "погрузит страну в хаос".

Тем временем Фарадж уже заявил, что Reform UK стала "настоящей оппозицией" британскому истеблишменту и теперь движется к победе на парламентских выборах 2029 года. Политик, которого считают одним из архитекторов Brexit, строит кампанию на жесткой антииммиграционной риторике, критике глобализма и атаках на традиционные элиты. Его также связывают с мировой волной правого популизма и тесными контактами с Дональдом Трампом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Стармер разворачивает Британию к ЕС: на кону новая роль Лондона.




Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uks-labour-party-suffers-heavy-early-losses-reform-gains-elections-2026-05-08
