Британию снова лихорадит: почему Стармера могут отправить в отставку

Bloomberg пишет о том, что Кир Стармер может уйти в отставку

9 февраля 2026, 07:06
Автор:
Кравцев Сергей

В правящей партии Великобритании активизировались разговоры о возможной смене лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Британию снова лихорадит: почему Стармера могут отправить в отставку

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

В Лейбористской партии Великобритании обсуждают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.

Главной причиной стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прежние связи с Джеффри Эпштейном.

По данным Bloomberg, внутри партии считают, что этот шаг нанес серьезный удар по репутации правительства и стал триггером для углубления политического кризиса.

Ситуацию усугубил уход Моргана Максуини с поста руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность" за рекомендацию назначить Мандельсона, однако в партии указывают, что окончательное решение принималось на уровне главы правительства.

Потеря одного из главных архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 года заметно ослабила позиции премьер-министра внутри кабинета.

По словам источников, министры кабинета готовятся в частном порядке потребовать от премьера добровольно отойти в сторону либо пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также обсуждают возможную перезагрузку правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают этот сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции лидера выглядят особенно уязвимыми.

Дополнительное напряжение создают предстоящие выборы и давление со стороны оппозиции, которая напрямую возлагает ответственность за скандал на главу правительства.

В самой партии уже называют возможных преемников, а публикация документов о проверке назначения Мандельсона может еще больше осложнить ситуацию.

По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать решающей для будущего нынешнего премьера.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина может потерять главного союзника: что произошло.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-08/starmer-s-uk-premiership-teeters-on-brink-after-key-aide-quits?srnd=homepage-europe
