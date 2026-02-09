Британію знову лихоманить: чому Стармера можуть відправити у відставку

У правлячій партії Великобританії активізувалися розмови про можливу зміну лідера на тлі гучного дипломатичного скандалу та внутрішньої кризи управління. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

У Лейбористській партії Великобританії обговорюють можливість швидкої відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Головною причиною став резонанс навколо призначення Пітера Мандельсона послом у США, незважаючи на його колишні зв'язки із Джеффрі Епштейном.

За даними Bloomberg, усередині партії вважають, що цей крок завдав серйозного удару по репутації уряду і став тригером для поглиблення політичної кризи.

Ситуацію посилив звільнення Моргана Максуїні з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Він заявив, що бере на себе "повну відповідальність" за рекомендацію призначити Мандельсона, однак у партії вказують, що остаточне рішення ухвалювалося на рівні глави уряду.

Втрата одного з головних архітекторів перемоги лейбористів на виборах 2024 помітно послабила позиції прем'єр-міністра всередині кабінету.

За словами джерел, міністри кабінету готуються приватно вимагати від прем'єра добровільно відійти убік або пригрозити власними відставками.

У Лейбористській партії також обговорюють можливе перезавантаження уряду із залученням лівого крила, проте не всі вважають цей сценарій реалістичним.

На тлі позачергових і місцевих виборів, що наближаються, де партія ризикує втратити мандати, позиції лідера виглядають особливо вразливими.

Додаткове напруження створюють майбутні вибори та тиск з боку опозиції, яка безпосередньо покладає відповідальність за скандал на главу уряду.

У самій партії вже називають можливих наступників, а публікація документів щодо перевірки призначення Мандельсона може ще більше ускладнити ситуацію.

За оцінками співрозмовників Bloomberg, найближчий тиждень може стати вирішальним для майбутнього нинішнього прем'єра.

