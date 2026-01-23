logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ: почему это тревожный сигнал для Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ: почему это тревожный сигнал для Путина

Операция Королевского флота стала частью усиленного контроля за российской активностью на море

23 января 2026, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение двух суток отслеживал передвижение российских судов, проходивших через пролив Ла-Манш. Операция проводилась в тесной координации с союзниками по НАТО, сообщает Reuters.

Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ: почему это тревожный сигнал для Путина

Королевский флот Британии. Фото: из открытых источников

Для выполнения миссии британские ВМС задействовали два патрульных корабля, а также вертолет Wildcat. В ходе операции были перехвачены российский военный корабль "Бойкий" и вспомогательное судно Балтийского флота – нефтяной танкер "Генерал Скобелев". Российская корабельная группа следовала курсом на север.

Британская сторона вела наблюдение за судами РФ на протяжении двух дней, после чего передала ответственность за дальнейший мониторинг одному из союзников по НАТО. В Королевском флоте подчеркнули, что подобные действия являются стандартной практикой и направлены на обеспечение безопасности морских путей и демонстрацию готовности реагировать на потенциальные угрозы.

Примечательно, что информация об операции появилась всего через день после того, как Лондон поддержал действия Франции по задержанию российского танкера так называемого "теневого флота". Речь идет о судне, находящемся под санкциями, которое некоторое время отслеживалось союзниками, прежде чем французские ВМС захватили его во время прохода через Гибралтарский пролив.

Такие меры предпринимаются в рамках усилий западных стран по пресечению деятельности российского "теневого флота", который, по данным союзников, используется для обхода международных санкций и финансирования военных действий Москвы. Усиленный контроль на ключевых морских маршрутах свидетельствует о росте внимания НАТО к передвижениям российских судов в европейских водах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания не поддерживает инициативы Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лондон считает, что Москва до сих пор не продемонстрировала реальной заинтересованности в прекращении войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает Politico.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости