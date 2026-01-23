Британский флот два дня следил за военными кораблями РФ: почему это тревожный сигнал для Путина

Королевский военно-морской флот Великобритании в течение двух суток отслеживал передвижение российских судов, проходивших через пролив Ла-Манш. Операция проводилась в тесной координации с союзниками по НАТО, сообщает Reuters.

Королевский флот Британии. Фото: из открытых источников

Для выполнения миссии британские ВМС задействовали два патрульных корабля, а также вертолет Wildcat. В ходе операции были перехвачены российский военный корабль "Бойкий" и вспомогательное судно Балтийского флота – нефтяной танкер "Генерал Скобелев". Российская корабельная группа следовала курсом на север.

Британская сторона вела наблюдение за судами РФ на протяжении двух дней, после чего передала ответственность за дальнейший мониторинг одному из союзников по НАТО. В Королевском флоте подчеркнули, что подобные действия являются стандартной практикой и направлены на обеспечение безопасности морских путей и демонстрацию готовности реагировать на потенциальные угрозы.

Примечательно, что информация об операции появилась всего через день после того, как Лондон поддержал действия Франции по задержанию российского танкера так называемого "теневого флота". Речь идет о судне, находящемся под санкциями, которое некоторое время отслеживалось союзниками, прежде чем французские ВМС захватили его во время прохода через Гибралтарский пролив.

Такие меры предпринимаются в рамках усилий западных стран по пресечению деятельности российского "теневого флота", который, по данным союзников, используется для обхода международных санкций и финансирования военных действий Москвы. Усиленный контроль на ключевых морских маршрутах свидетельствует о росте внимания НАТО к передвижениям российских судов в европейских водах.

