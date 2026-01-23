Британський флот два дні стежив за військовими кораблями РФ: чому це тривожний сигнал для Путіна

Королівський військово-морський флот Великобританії протягом двох діб відстежував пересування російських суден, що проходили через протоку Ла-Манш. Операція проводилася у тісній координації із союзниками по НАТО, повідомляє Reuters.

Королівський флот Великобританії. Фото: з відкритих джерел

Для виконання місії британські ВМС задіяли два патрульні кораблі, а також вертоліт Wildcat. У ході операції було перехоплено російський військовий корабель "Бойкий" та допоміжне судно Балтійського флоту – нафтовий танкер "Генерал Скобелєв". Російська корабельна група слідувала курсом північ.

Британська сторона вела спостереження за судами РФ протягом двох днів, після чого передала відповідальність за подальший моніторинг одного із союзників по НАТО. У Королівському флоті наголосили, що подібні дії є стандартною практикою та спрямовані на забезпечення безпеки морських шляхів та демонстрацію готовності реагувати на потенційні загрози.

Примітно, що інформація про операцію з'явилася через день після того, як Лондон підтримав дії Франції щодо затримання російського танкера так званого "тіньового флоту". Йдеться про судно, яке знаходиться під санкціями, яке деякий час відстежувалося союзниками, перш ніж французькі ВМС захопили його під час проходу через Гібралтарську протоку.

Таких заходів вживаються в рамках зусиль західних країн щодо припинення діяльності російського "тіньового флоту", який, за даними союзників, використовується для обходу міжнародних санкцій та фінансування військових дій Москви. Посилений контроль за ключовими морськими маршрутами свідчить про зростання уваги НАТО до пересування російських суден у європейських водах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Велика Британія не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо відновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лондон вважає, що Москва досі не продемонструвала реальної зацікавленості у припиненні війни проти України. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер, повідомляє Politico.