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Британский разведчик: продолжается гонка за обладание искусственным интеллектом

Россия и Китай постепенно опережают страны Запада

сегодня, 11:35
Автор:

Карина Ожерельева
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Начальник британской внешней шпионской службы Ричард Мур предупредил во вторник 30 ноября, что противники Запада, такие как Китай и Россия, пытаются овладеть искусственным интеллектом способом, который может революционизировать геополитику в течение следующего десятилетия. Об этом сообщает Reuters.

Британский разведчик: продолжается гонка за обладание искусственным интеллектом

Ричард Мур, руководитель Секретной разведывательной службы МИ-6 - Reuters

Ричард Мур, руководитель Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, сказал, что квантовая инженерия, инженерная биология, огромные массивы данных и достижения в области компьютерной мощи создают угрозу, с которой Запад должен справиться.

"Наши противники вкладывают деньги и амбиции в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что овладение этими технологиями даст им рычаги влияния", — сказал Мур.

Мур – бывший дипломат, ставший главой МИ-6 в 2020 году, сказал, что технический прогресс в течение следующего десятилетия может опередить весь технологический прогресс за прошлый век.

Особую обеспокоенность шпионов Запада вызывают российские и китайские разведывательные службы, которые бросились использовать силу ряда сложных технологий, иногда быстрее, чем на Западе.

Западные спецслужбы опасаются, что Пекин в течение десятилетий может доминировать над всеми ключевыми новыми технологиями, включая искусственный интеллект, синтетическую биологию и генетику.

Экономический и военный подъем Китая за последние 40 лет считается одним из наиболее значимых геополитических событий последнего времени наряду с падением Советского Союза в 1991 году, что положило конец Холодной войне.

Как сообщали ранее "Комментарии", Вильнюсский окружной суд заочно осудил начальника отдела разведки Управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области Игоря Гостева и гражданина Литвы Владимира Соколова за шпионаж в пользу России.


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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/british-mi6-spy-chief-warns-race-is-mastery-ai-2021-11-30/
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