Британский ведущий посмеялся над Путиным в прямом эфире

Британский радиоведущий станции BBC Radio 2 Тони Блэкберн посмеялся над президентом России Владимиром Путиным в прямом эфире. Перед одной из песен британец сказал, "было бы здорово, если бы Путин сказал это?". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Metro.

Британский ведущий Тони Блэкберн. Фото из открытых источников

79-летний радиоведущий в своем шоу "Золотой час" посмеялся над президентом Российской Федерации, который напал на территории Украины и не хочет останавливать войну. Перед объявлением очередной песня Тони Блэкберн обратился к своим слушателям.

"Было бы здорово, если бы Путин сказал это?", — говорит британец.

После слов Блэкберна в эфире радиостанции начала играть песня британской группы Moloko, где солистка Рошин Мерфи пела песню, в которую были такие слова:

"Если ты готов, я сдамся, возьми меня и делай что хочешь", — поет солистка группы Moloko.

Любители радио положительно отреагировали на такие действия радиоведущего и разнесли аудиозапись в социальных сетях. Большинство из них писали "прекрасно" или проявляли уважение к 79-летнему мужчине словами — "какая легенда".

После российского вторжения 24 февраля Тони Блэкберн не раз критиковал Путина и выражал солидарность украинцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна деталь в стекле выдала месторасположение дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу. Фото с Ксенией Шойгу выложил российский политик, изгнанный из пропутинской партии.

Также "Комментарии" писали о том, что российские пропагандисты угрожают уничтожить Францию ядерным ударом. Соответствующее видео попало в сеть.





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