Стармер разворачивает Британию к ЕС: на кону новая роль Лондона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен использовать саммит Европейское политическое сообщество для резкого сближения Лондона с Европейский союз. Как сообщает The Telegraph, ключевым партнером в этих переговорах станет президент Франции Эммануэль Макрон.

На фоне геополитической напряженности и войны вокруг Ирана британский лидер заявил о необходимости "ускорить и углубить" экономические связи с ЕС. По его словам, изменения в мире после Брексита требуют пересмотра прежней стратегии.

Стармер фактически предложил частично синхронизировать британское законодательство с нормами ЕС – шаг, который критики уже называют скрытым возвращением к Единому рынку. Ожидается, что вскоре могут быть представлены законодательные инициативы, позволяющие внедрять европейские регуляции в ключевых секторах экономики.

Отдельное внимание на саммите будет уделено Украине. Лондон готов начать переговоры о присоединении к европейской кредитной программе на 90 млрд евро. Взамен Британия может получить доступ к крупным оборонным контрактам, поддержав собственный военно-промышленный сектор.

В переговорах примут участие более 40 лидеров, включая президента Украина Владимир Зеленский. Решение стало возможным после того, как Виктор Орбан снял возражения против механизма финансирования.

В Лондоне подчеркивают: речь идет не только о поддержке союзников, но и о прагматике. Новые соглашения с ЕС должны обеспечить экономический рост, рабочие места и усиление оборонного потенциала страны на фоне глобальной нестабильности.

