Бунт проти Стармера: у Британії союзник Трампа здобув "історичну" перемогу на виборах

Правляча Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера зазнала тяжкої поразки на місцевих та регіональних виборах у Великій Британії. Головним тріумфатором голосування стала права популістська партія Reform UK на чолі з євроскептиком Найджелом Фараджем, яка ще нещодавно вважалася маргінальною силою.

Найджел Фарадж. Фото: з відкритих джерел

За даними британських ЗМІ, Reform UK отримала понад 700 місць у місцевих радах і зуміла прорватися у традиційні осередки лейбористів на півночі Англії. Особливо болючим ударом для партії Стармера стала втрата підтримки в так званих червоних округах, які десятиліттями вважалися надійною електоральною базою лівих. Зокрема, Reform UK взяла під контроль Ньюкасл-андер-Лайм та виграла всі 12 мандатів у Хартлпулі.

Одночасно серйозної поразки зазнала і Консервативна партія. На цьому тлі Reuters вже говорить про початок розпаду традиційної британської двопартійної системи. Крім Фараджа, суттєво посилили позиції ліва Партія зелених, а також регіональні націоналісти у Шотландії та Уельсі.

Після провалу всередині лейбористів почалися відкриті розмови про можливу відставку Стармера. Депутат партії Джонатан Бреш прямо закликав прем'єра піти, а колишній "тіньовий канцлер" Джон Макдоннелл натякнув на необхідність зміни керівництва.

Проте сам Стармер відкинув такі вимоги. За його словами, виборці лише подали сигнал про необхідність прискорити зміни, а відхід уряду зараз "занурить країну в хаос".

Тим часом Фарадж вже заявив, що Reform UK стала "справжньою опозицією" британському істеблішменту і тепер прямує до перемоги на парламентських виборах 2029 року. Політик, якого вважають одним із архітекторів Brexit, будує кампанію на жорсткій антиімміграційній риториці, критиці глобалізму та атаках на традиційні еліти. Його також пов'язують із світовою хвилею правого популізму та тісними контактами з Дональдом Трампом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Стармер розгортає Британію до ЄС: на кону нова роль Лондона.



