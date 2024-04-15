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Быть ли большой войне: Британия сделала заявление о праве Израиля дать жесткий ответ Ирану

Глава МИД Британии считает, что Израиль действительно имеет право ответить Ирану, но не должен обострять конфликт

сегодня, 13:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает "The Guardian".

Быть ли большой войне: Британия сделала заявление о праве Израиля дать жесткий ответ Ирану

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль — ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – высказался Дэвид Кэмерон.

Топ-дипломат выразил надежду на то, что ответа (Израиля — ред.) не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.

"Я думаю, что умнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на происходящем в секторе Газа и на освобождении этих заложников", — подчеркнул глава британского МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине.  Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2024/apr/15/middle-east-crisis-live-news-iran-drone-attack-israel-latest-updates
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