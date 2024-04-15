Быть ли большой войне: Британия сделала заявление о праве Израиля дать жесткий ответ Ирану

Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирана, однако Лондон призывает его не предпринимать действий, которые приведут к эскалации ситуации в регионе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает "The Guardian".

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Конечно, если вы находитесь в Израиле сегодня утром, вы по праву думаете: "Мы имеем полное право ответить на это", и они (Израиль — ред.) имеют право, однако мы призываем не допускать эскалации", – высказался Дэвид Кэмерон.

Топ-дипломат выразил надежду на то, что ответа (Израиля — ред.) не будет, и вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС.

"Я думаю, что умнее всего будет признать, что атака Ирана оказалась неудачной. И мы хотим сосредоточить внимание на этом, на пагубном влиянии Ирана, и фактически сосредоточиться на происходящем в секторе Газа и на освобождении этих заложников", — подчеркнул глава британского МИД.

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