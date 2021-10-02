Бывший повар королевской семьи раскрыл секрет о диете королевы Елизаветы ІІ и любимой еде

Даррен МакГрейди был одним из личных поваров монарха — и теперь он рассказал о "строгой" диете 95-летней королевы, правилах органических фруктов и сезонных пищевых привычках, пишет Daily Star.

Королева Англии, фото с открытых источников

По его словам, монаршая особа непривередлива, однако и у нее есть несколько правил относительно диеты.



По словам повара, королева — "бережливый" едок, а не "гурман". Но он сказал, что у нее есть особые правила в отношении фруктов, которые она будет и не будет есть. Королева предпочитает сезонные и органические фрукты. Летом это клубника, зимой — клюква.

"Летом клубнику королева может кушать каждый день, но если на стол принести ей клубнику в январе, она откажется и скажет, чтобы не смели присылать ей генетически модифицированную ягоду", — говорит МакГрейди . У королевы действительно есть любимое блюдо, но она предпочитает держать его в секрете, чтобы не подавать его при каждом королевском визите, сообщил один инсайдер. Также известно, что королева обожает булочки со сливками и джемом и чай Эрл Грей. Даррен МакГрейди был личным поваром королевы с 1982 по 1993 год, а также работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма. Он руководил кухней во время государственных визитов президентов США Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего и старшего и теперь снял крышку с того, что любит есть Ее Величество.

Также Ее Величеству подают послеобеденный чай, где бы она ни была.

Эндрю Мортон, автор книги "Меган: принцесса Голливуда", утверждает, что поведение герцога и герцогини Сассексских перед свадьбой вызвало упрек королевы. В шести новых главах книги, впервые опубликованной в 2018 году, Мортон сообщает, что The Times сообщила, как Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до свадьбы.

Как ранее информировал портал "Комментарии", королева Елизавета II подавлена после истерики с тиарой Меган Маркл , рассказанной в новой книге.

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