Бывший повар королевской семьи раскрыл секрет о диете королевы Елизаветы ІІ и любимой еде

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Хмільовська Інна
Даррен МакГрейди был одним из личных поваров монарха — и теперь он рассказал о "строгой" диете 95-летней королевы, правилах органических фруктов и сезонных пищевых привычках, пишет Daily Star.
Королева Англии, фото с открытых источников
По его словам, монаршая особа непривередлива, однако и у нее есть несколько правил относительно диеты.
По словам повара, королева — "бережливый" едок, а не "гурман". Но он сказал, что у нее есть особые правила в отношении фруктов, которые она будет и не будет есть. Королева предпочитает сезонные и органические фрукты. Летом это клубника, зимой — клюква.
У королевы действительно есть любимое блюдо, но она предпочитает держать его в секрете, чтобы не подавать его при каждом королевском визите, сообщил один инсайдер. Также известно, что королева обожает булочки со сливками и джемом и чай Эрл Грей.
Даррен МакГрейди был личным поваром королевы с 1982 по 1993 год, а также работал поваром у принцессы Дианы, принца Гарри и принца Уильяма. Он руководил кухней во время государственных визитов президентов США Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Джеральда Форда и Джорджа Буша-младшего и старшего и теперь снял крышку с того, что любит есть Ее Величество.
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