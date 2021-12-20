Число смертей от Omicron в Британии возросло: какие прогнозы по ситуации

12 человек в Британии умерли от коронавируса Omicron. Такое заявление сделал в понедельник, 20 декабря, вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб, отказавшись исключить ужесточение социальных ограничений перед Рождеством. Об этом сообщает Reuters.

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб - фото из открытых источников

В Британии сообщили о рекордных показателях случаев COVID-19, а чиновники и министры предупреждают, что полные последствия последней волны еще не видны.

Omicron, впервые обнаруженный в прошлом месяце на юге Африки и Гонконга, и о нем сообщалось по меньшей мере в 89 странах. Известно, что он очень быстро передается, но тяжесть вызываемого им заболевания остается неясной.

Кроме 12 смертей, Рааб сказал, что 104 человека сейчас находятся в больнице из-за Omicron. На прошлой неделе чиновники предупредили, что количество госпитализаций может достичь нового максимума, поскольку последствия последнего всплеска распространяются на население.

На вопрос, введет ли правительство дополнительные ограничения к Рождеству, Рааб сказал Times Radio: "Я просто не могу давать жесткие гарантии".

"Оценивая ситуацию, мы очень полагаемся на поступающие реальные данные, и потребуется немного больше времени, чтобы оценить эту критическую проблему серьезности Omicron", — заявил Рааб.

Любое решение ограничить, как люди могут праздновать Рождество, будет дорогой политической ценой для премьер-министра Бориса Джонсона.

Джонсон также испытал огромное давление в парламенте на прошлой неделе, поскольку депутаты от его собственной партии жестко выступили против ужесточения правил COVID-19.

Чтобы принять новые правила, предполагавшие запрет людям носить маски в общественных местах, Джонсону пришлось полагаться на поддержку главной оппозиционной лейбористской партии.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Египте обнаружили первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон".

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