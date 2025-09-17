Читательница по губам раскрыла, что сказал Трамп Мелании после выхода из самолета в Лондоне

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом, который включает встречи с королевской семьей и переговоры по торговле и международной политике. По прибытии в лондонский аэропорт Станстед внимание прессы привлек момент, когда Трамп тихо обратился к Мелании. Профессиональная читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что президент сказал первой леди.

Дональд Трамп и Мелания в Лондоне. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

По словам Никола Хиклинг, сразу после выхода из самолета Трамп обратился к своей жене Мелании, отметив холодную погоду в Великобритании.

"О, как холодно. Я рад, что мы в пальто", — сказал Трамп.

Как утверждает Хиклинг, во время подъема по лестнице Трамп также призвал Меланию быть "осторожной". По словам эксперта, другие части их короткого разговора состояли преимущественно из любезностей и обсуждения маршрута.

Президентскую пару встретили министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер и посол США в Великобритании Уоррен Стивенс, а также представители королевской семьи. Несмотря на прохладную погоду, Трамп выглядел взволнованным и отметил журналистам, что чувствует себя "благодарным" и что "все с нетерпением ждут этого".

Особо президент США подчеркнул значение встречи с королем Чарльзом, назвав его "другом" и "элегантным джентльменом", который "так хорошо" представляет Великобританию. Кроме этого, Трамп планирует обсудить с премьер-министром Киром Стармером многомиллиардное технологическое соглашение, предусматривающее строительство новых центров обработки данных и инвестиции в исследование и развитие искусственного интеллекта.

Ожидается, что британское правительство будет поощрять США к сохранению приверженности НАТО и поддержке Украины, а также укреплению двусторонних экономических отношений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперт по языку тела объяснила "тонкий сигнал" Трампа во время встречи с Путиным на Аляске.

Также "Комментарии" писали, что Лондон пойдет на крайний шаг, чтобы изменить мнение Трампа об Украине.