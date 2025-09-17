Читачка по губах розкрила, що сказав Трамп Меланії після виходу з літака в Лондоні

Президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії з другим державним візитом, який включає зустрічі з королівською родиною та переговори щодо торгівлі й міжнародної політики. Під час прибуття до лондонського аеропорту Станстед увагу преси привернув момент, коли Трамп тихо звернувся до Меланії. Професійна читачка по губах Нікола Гіклінг розповіла, що президент сказав першій леді.

Дональд Трамп та Меланія у Лондоні. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

За словами Нікола Гіклінг, одразу після виходу з літака Трамп звернувся до своєї дружини Меланії, відзначивши холодну погоду у Великій Британії.

"О, як холодно. Я радий, що ми в пальтах", — сказав Трамп.

Як стверджує Гіклінг, під час підйому по сходах Трамп також закликав Меланію бути "обережною". За словами експертки, інші частини їхньої короткої розмови складалися переважно з люб’язностей та обговорення маршруту.

Президентську пару зустріли міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер та посол США у Великій Британії Воррен Стівенс, а також представники королівської родини. Попри прохолодну погоду, Трамп виглядав схвильованим і зазначив журналістам, що почувається "вдячним" і що "всі з нетерпінням чекають на це".

Особливо президент США підкреслив значення зустрічі з королем Чарльзом, назвавши його "другом" та "елегантним джентльменом", який "так добре" представляє Велику Британію. Крім цього, Трамп планує обговорити з прем’єр-міністром Кіром Стармером багатомільярдну технологічну угоду, що передбачає будівництво нових центрів обробки даних та інвестиції в дослідження та розвиток штучного інтелекту.

Очікується, що британський уряд заохочуватиме США до збереження відданості НАТО та підтримки України, а також зміцнення двосторонніх економічних відносин.

