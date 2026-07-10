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Что будет с поддержкой Киева: главный претендент на пост премьера Британии сделал громкое заявление

Энди Бернем пообещал сохранить военную помощь Киеву, увеличить расходы на оборону и укрепить роль Великобритании в НАТО

10 июля 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Один из наиболее вероятных претендентов на должность премьер-министра Великобритании Энди Бернем заявил, что смена власти в стране не повлияет на курс Лондона в отношении Украины. По его словам, поддержка Киева останется одним из главных приоритетов британской внешней политики.

Что будет с поддержкой Киева: главный претендент на пост премьера Британии сделал громкое заявление

Энди Бернем. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Times, политик подчеркнул, что безопасность Соединенного Королевства неразрывно связана с событиями в Украине. По его мнению, исход российско-украинской войны имеет стратегическое значение не только для Европы, но и для всей евроатлантической системы безопасности.

Бернем заявил, что намерен продолжить политику правительства Кира Стармера, предусматривающую увеличение оборонных расходов, усиление роли Великобритании в НАТО и более тесное сотрудничество с европейскими союзниками. При этом ключевым партнером Лондона в сфере безопасности, по его словам, останутся Соединенные Штаты.

Политик отметил, что международная ситуация становится все более напряженной. Среди главных вызовов он назвал продолжающуюся российскую агрессию, нестабильность на Ближнем Востоке, а также климатические и энергетические угрозы, которые требуют совместной реакции западных государств.

Бернем также напомнил, что еще до возможного перехода в национальную политику поддерживал Украину на региональном уровне. Возглавляя администрацию Большого Манчестера, он способствовал реализации проектов помощи Киеву и Львову, а также развитию партнерских инициатив между британскими и украинскими городами.

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Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/andy-burnham-defence-nato-investment-rebuild-bc7rnr5l5
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