Що буде за підтримки Києва: головний претендент на пост прем'єра Британії зробив гучну заяву

Один із найімовірніших претендентів на посаду прем'єр-міністра Великобританії Енді Бернем заявив, що зміна влади в країні не вплине на курс Лондона щодо України. За його словами, підтримка Києва залишиться одним із головних пріоритетів британської зовнішньої політики.

Енді Бернем. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє The Times, політик наголосив, що безпека Сполученого Королівства нерозривно пов'язана з подіями в Україні. На його думку, результат російсько-української війни має стратегічне значення не лише для Європи, а й для всієї євроатлантичної системи безпеки.

Бернем заявив, що має намір продовжити політику уряду Кіра Стармера, яка передбачає збільшення оборонних витрат, посилення ролі Великобританії в НАТО та більш тісне співробітництво з європейськими союзниками. При цьому ключовим партнером Лондона у безпеці, за його словами, залишаться Сполучені Штати.

Політик зазначив, що міжнародна ситуація стає все більш напруженою. Серед головних викликів він назвав російську агресію, що триває, нестабільність на Близькому Сході, а також кліматичні та енергетичні загрози, які вимагають спільної реакції західних держав.

Бернем також нагадав, що ще до можливого переходу до національної політики підтримував Україну на регіональному рівні. Очолюючи адміністрацію Великого Манчестера, він сприяв реалізації проектів допомоги Києву та Львову, а також розвитку партнерських ініціатив між британськими та українськими містами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр Британії Кір Стармер оголосив, що йде з посади: як пояснив рішення.



