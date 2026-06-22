Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о решении покинуть пост лидера Лейбористской партии, а как следствие и с должности премьера страны. Он признал давление внутри политической силы после неудачных результатов на местных выборах. Об этом Стармер заявил во время выступления на Даунинг-стрит 22 июня.

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Кир Стармер в своей речи сначала подытожил достижения правительства, отметив экономический рост, повышение заработных плат и инвестиции в инфраструктуру. Он также увеличивает расходы на оборону и меры по социальной защите.

Однако далее Стармер заявил, что "услышал ответ своей парламентской партии" на вопрос о том, есть ли у него "лучшие возможности" возглавить Лейбористскую партию на следующих всеобщих выборах.

"Я принимаю этот ответ с добрым уважением. Вот почему я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Я разговаривал с Его Величеством Королем сегодня утром, чтобы сообщить ему о своем решении", — заявил Стармер.

Стармер говорит, что он "останется в должности премьер-министра до завершения выборов" и что он "сделает все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти". Также Стармер добавил, что предоставит своему преемнику "полную и безоговорочную поддержку".

В конце речи британский политик поблагодарил свою жену и семью, назвав их своей опорой на протяжении политической карьеры.

Почему Стармер ушел с поста премьера Британии

Причиной политического давления на Стармера стали ощутимые потери Лейбористской партии на выборах, где около 1500 местных советников были потеряны на фоне роста поддержки правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража. Партия "Зеленых" отобрала часть поддержки лейбористов в Лондоне. Кроме того, лейбористы также потеряли власть в Уэльсе, где веками лидировали, но в этот раз получили лишь 17 из 129 мест в парламенте, что стало самым плохим результатом в истории партии.

После этого более 40 депутатов публично призвали Стармера определить сроки своего ухода или уйти в отставку немедленно. Между тем, в самой партии уже началась неформальная борьба за возможное лидерство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Путина Кирилл Дмитриев призвал инопланетян убедить Кира Стармера уйти с поста.