Британские военнослужащие, которые могут быть направлены в Украину в составе миротворческой миссии, будут действовать в рамках Европейской конвенции по правам человека. Министерство обороны Великобритании подтвердило, что не будет добиваться отмены положений ЕКПЧ для этой операции, хотя такая возможность формально существует. Об этом сообщает The Telegraph.

Британские военные. Фото: из открытых источников

В ведомстве отметили, что Украина является членом Совета Европы и подписантом ЕКПЧ, а значит, права, предусмотренные конвенцией, будут распространяться и на британских военных, дислоцированных в составе Многонациональных сил в Украине. В то же время это означает, что британские солдаты будут связаны иным правовым режимом, чем Россия, не являющаяся стороной конвенции.

Такое решение уже вызвало беспокойство среди военных руководителей и экспертов. Они предупреждают, что соблюдение норм ЕКПЧ может создать риски судебных тяжб против британских солдат — в частности со стороны России или связанных с ней структур. Бывший начальник Генштаба Британии лорд Ричард Даннатт заявил, что миротворцам было бы целесообразнее отойти от регламента ЕСПЧ, поскольку постоянные расследования и юридические претензии подрывают мотивацию и боевой дух.

Критики отмечают, что отдельные статьи ЕКПЧ, в частности, право на жизнь и право на свободу, часто становятся основанием для судебных процессов и могут ограничивать действия военных сильнее, чем нормы международного гуманитарного права. Профессор Оксфордского университета Ричард Экинс предостерег, что такая правовая уязвимость может быть сознательно использована Россией или третьими организациями, создавая неопределенность для солдат при выполнении боевых задач.

