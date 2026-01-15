Що чекає на британських миротворців в Україні: чому у Лондоні спалахнула дискусія

Британські військовослужбовці, яких можуть направити в Україну у складі миротворчої місії, діятимуть у межах Європейської конвенції з прав людини. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що не домагатиметься скасування положень ЄКПЛ для цієї операції, хоча така можливість формально існує. Про це повідомляє The Telegraph.

Британські військові. Фото: із відкритих джерел

У відомстві зазначили, що Україна є членом Ради Європи та підписантом ЄКПЛ, а отже права, передбачені конвенцією, поширюватимуться і на британських військових, дислокованих у складі Багатонаціональних сил в Україні. Водночас це означає, що британські солдати будуть пов’язані іншим правовим режимом, ніж Росія, яка не є стороною конвенції.

Таке рішення вже викликало занепокоєння серед військових керівників та експертів. Вони попереджають, що дотримання норм ЄКПЛ може створити ризики судових позовів проти британських солдатів — зокрема з боку Росії або пов’язаних із нею структур. Колишній начальник Генштабу Британії лорд Річард Даннатт заявив, що для миротворців було б доцільніше відійти від регламенту ЄСПЛ, оскільки постійні розслідування та юридичні претензії підривають мотивацію й бойовий дух.

Критики наголошують, що окремі статті ЄКПЛ, зокрема право на життя та право на свободу, часто стають підставою для судових процесів і можуть обмежувати дії військових сильніше, ніж норми міжнародного гуманітарного права. Професор Оксфордського університету Річард Екінс застеріг, що така правова вразливість може бути свідомо використана Росією або третіми організаціями, створюючи невизначеність для солдатів під час виконання бойових завдань.

