Держитесь американцев и защищайте украинцев: прощальная речь Джонсона вызвала овации (ВИДЕО)



















Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время последней в должности серии вопросов к премьеру в британском парламенте дал советы своему преемнику или преемнице. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на телеканал "Sky News".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон отметил, что он хотел бы взять несколько секунд в своей речи для того, чтобы дать важные советы своему приемнику, независимо от тому, кто бы это ни был.

Самый главный совет, подчеркнул Джонсон, это держаться вместе с США и защищать украинский народ, отстаивать свободу и демократию во всём мире.

Также глава правительства Великобритании посоветовал преемнику снизить налоги и провести дерегуляцию во всех сферах, чтобы добиться новых инвестиций.

Джонсон отметил, что он хорошо относится к Министерству финансов, но при этом он напомнил, что, если бы мы всегда прислушались к тому, что говорят в Минфине, то никто бы не построил М25 или великолепный тоннель под Ла-Маншем.

Также премьер философски заявил, что нужно сосредоточиться на пути вперёд, но при этом не забывать смотреть в зеркало заднего вида.

"И помните о пузырьке. Важен не Twitter, а люди, которые прислали нас сюда", — резюмировал Джонсон.

Британские депутаты-консерваторы в среду в последний раз будут голосовать за претендентов на должность лидера партии, чтобы определить двух финалистов предвыборной гонки.



Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал причину, почему он не встретится с Зеленским.

Также издание "Комментарии" сообщало - цели "спецоперации" меняются: что значит новое заявление главы МИД России Сергея Лаврова – как на такой выпад ответит Украина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!