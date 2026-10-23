Девять литров воды и запас еды на три дня: с каким призывом Британия обратилась к своим гражданам

Правительство Великобритании запустило кампанию Be Ready, призванную подготовить население к возможным чрезвычайным ситуациям – от экстремальных погодных явлений до масштабных кибератак и угроз со стороны других государств. Об этом сообщает The Guardian.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Согласно новым рекомендациям, гражданам следует иметь дома запас питьевой воды и продуктов минимум на три дня. В частности, предлагается рассчитывать примерно на три литра воды в сутки на человека только для питья. Таким образом, на одного человека потребуется не менее девяти литров воды, а для семьи запасы должны быть пропорционально больше.

Помимо еды и воды, британцам рекомендуют подготовить аптечку, одеяла, наличные деньги, фонарик с батарейками и FM-радио с ручным приводом. Такие предметы могут пригодиться, если из-за аварии, стихийного бедствия или киберинцидента временно прекратятся электроснабжение, связь или работа банковских сервисов.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что угрозы больше нельзя считать исключительно гипотетическими. По его словам, стране необходимо укреплять национальную устойчивость и готовиться к возможным действиям враждебных государств, направленным против повседневной инфраструктуры.

Особое внимание власти уделяют потенциальным угрозам со стороны России и других государств, которые могут использовать кибератаки и иные способы воздействия на критически важные системы.

Кампания Be Ready отличается от прежних общих призывов готовиться к чрезвычайным ситуациям конкретным перечнем необходимых запасов. По данным The Guardian, правительство также планирует распространять рекомендации через социальные сети и радио.

Подобные меры ранее обсуждались и в других европейских странах, включая Францию, Ирландию и Нидерланды.

Власти подчёркивают необходимость заблаговременной подготовки домохозяйств, чтобы люди могли справиться с первыми днями кризиса без немедленной помощи извне. Речь не о прогнозе неминуемой катастрофы, а о мерах предосторожности на случай серьёзных перебоев в привычной жизни.

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