logo
Русский Українська

BTC/USD

38809.90

ETH/USD

2812.95

LTC/USD

190.63

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Джо Байден собирается встретиться с королевой Елизаветой II: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Джо Байден собирается встретиться с королевой Елизаветой II: что известно

Встреча американского президента с королевой Великобритании состоится 13 июня

сегодня, 18:58
Автор:

Вечканова Елена

В скором времени у американского президента Джозефа Байдена состоится первый "европейский" вояж. С рабочим визитом побывает глава Белого Дома и в Великобритании. Как сообщает информационная служба BBC, в Букингемском дворце чету Байденов примет сама королева Елизавета II.

Джо Байден собирается встретиться с королевой Елизаветой II: что известно

Королева Елизавета II примет Джо Байдена во дворце 13 июня. Фото из открытых источников

Предварительно встреча высокопоставленных политиков должна состояться 13 июня. В этот же день Байден планирует закончить свое пребывание в Англии.

Сообщается, что Джо Байден — уже двенадцатый по счету американский президент, который удостоился чести встретиться с Елизаветой II.

В целом же, королева проводила рабочие встречи со всеми главами администраций Белого Дома, кроме Линдона Джонсона, 36-го президента Штатов. Первым американским президентом, с кем Елизавета встретилась еще в статусе принцессы, был Гарри Труман.

Особых подробностей планирующегося визита Джозефа Байдена и его супруги Джилл в монаршею резиденцию не разглашается. Неизвестны и вопросы, которые будут обсуждаться на приеме.

Вполне вероятно, что президент и первая леди Америки лично выскажут свои соболезнования по поводу трагической кончины мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Впрочем, Байдены были одними из тех мировых политиков, которые еще в апреле поделились своими сожалениями и выразили поддержку королевской семье из-за тяжелой утраты.

Дополнительно сообщается, что с другим важным представителем британской политики Байден встретиться тремя днями ранее, 10 июня. Премьер-министр страны Борис Джонсон проведет встречу с американским лидером, чтобы "подтвердить прочность деловых отношений между странами".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из любимых внуков королевы начал бракоразводные процесс со своей женой. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, кого из членов монаршей семье обвинили в вероятном сотрудничестве с российским президентом Владимиром Путиным.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-57345764
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ