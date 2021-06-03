Джо Байден собирается встретиться с королевой Елизаветой II: что известно

В скором времени у американского президента Джозефа Байдена состоится первый "европейский" вояж. С рабочим визитом побывает глава Белого Дома и в Великобритании. Как сообщает информационная служба BBC, в Букингемском дворце чету Байденов примет сама королева Елизавета II.



Королева Елизавета II примет Джо Байдена во дворце 13 июня. Фото из открытых источников

Предварительно встреча высокопоставленных политиков должна состояться 13 июня. В этот же день Байден планирует закончить свое пребывание в Англии.

Сообщается, что Джо Байден — уже двенадцатый по счету американский президент, который удостоился чести встретиться с Елизаветой II.

В целом же, королева проводила рабочие встречи со всеми главами администраций Белого Дома, кроме Линдона Джонсона, 36-го президента Штатов. Первым американским президентом, с кем Елизавета встретилась еще в статусе принцессы, был Гарри Труман.

Особых подробностей планирующегося визита Джозефа Байдена и его супруги Джилл в монаршею резиденцию не разглашается. Неизвестны и вопросы, которые будут обсуждаться на приеме.

Вполне вероятно, что президент и первая леди Америки лично выскажут свои соболезнования по поводу трагической кончины мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Впрочем, Байдены были одними из тех мировых политиков, которые еще в апреле поделились своими сожалениями и выразили поддержку королевской семье из-за тяжелой утраты.

Дополнительно сообщается, что с другим важным представителем британской политики Байден встретиться тремя днями ранее, 10 июня. Премьер-министр страны Борис Джонсон проведет встречу с американским лидером, чтобы "подтвердить прочность деловых отношений между странами".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из любимых внуков королевы начал бракоразводные процесс со своей женой. Подробности — в нашем материале.

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