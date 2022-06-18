Байден назвал страны, которые должна была захватить Россия, если бы Украина не устояла

План Кремля, который был утвержден до 24 февраля не касался только и исключительно Украины. Владимир Путин не собирался останавливаться на оккупации Украины. Следующими странами, куда бы вторглись российские войска были Польша, Чехия и другие страны НАТО, которые находятся по соседству с Украиной. Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью агентству АР, пишет портал "Комментарии".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что угроза до сих пор никуда не исчезла. Весь цивилизованный мир должен понимать, что, если Запад позволит Путину пройти через Украину, оккупировав эту страну, то вероятность дальнейшей агрессии только возрастет.

При этом Джо Байден подчеркнул, он изначально говорил откровенно американцам, что помощь украинскому народу обойдется дорого, за нее заплатит каждый. Но, если отойти в сторону и опустить руки, то тогда придется наблюдать картину, когда начнется хаос в Европе, в НАТО. Байден отметил, что Путин уже есть в Беларуси и, если бы он взял под контроль Украину, то угроза для стран НАТО увеличилась бы в разы.

По словам президента США, весь мир увидел бы, что после захвата Украины российские войска продолжают двигаться, оккупируя новые страны. Все уже прекрасно увидели, что они делают в Украине, Беларуси. Следующие на очереди были бы Польша, Чехия и другие страны НАТО.

Джо Байден добавил, Путин делал ставку на финляндизацию НАТО, а вместо этого получил "НАТО-изацию Финляндии".

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые признал, что Беларусь втягивают в войну с Украиной.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!