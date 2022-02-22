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Джонсон раскрыл планы Путина в отношении Украины

Накануне британский политик предупредил, что "впереди больше иррационального поведения России"

сегодня, 15:08 comments1038
Автор:

Елизавета Черных
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Британский премьер-министр Борис Джонсон прокомментировал признание Россией псевдореспублик "Л/ДНР". Так, политический деятель заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин создает основания для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Джонсона в парламенте Британии. 

Джонсон раскрыл планы Путина в отношении Украины

Борис Джонсон - фото из открытых источников

По утверждению Джонсона, ввод российских вооруженных сил на территорию "ЛНР" и "ДНР" можно приравнять к новому вторжению: 

"Путин создает основания для полномасштабного вторжения. Как в 2022 году лидер государства может создать такой замысел и разрушить мирное соседнее государство? Именно это и делает Путин", — сказал премьер-министр Британии. 

Напомним, что в понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Через некоторое время после подписания указа, очевидцы в оккупированном Донецке опубликовали видеоролик о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с ВСУ. 

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников выступил с обращением к ВСУ, заверив, что Украина одержит победу, поскольку "мы на своей земле и за нами правда". 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-sozdaet-osnovaniya-polnomasshtabnogo-1645533945.html
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