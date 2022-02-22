Вопрос времени: депутат Госдумы заявил, что вся Украина "будет российской" (ВИДЕО)

Алексей Журавлев - фото: Госдума

Депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев отреагировал на подписание президентом РФ Владимиром Путиными указа о признании независимости так называемых "Л/ДНР". Среди прочего политик заявил, что вся Украина якобы "будет российской", добавив, что это "вопрос времени". Соответствующий видеоролик появился на его странице в Instagram.

Свое видео в соцсети Журавлев подписал "Начало новой русской весны".

Российский политик отметил, что подписания указа о признании псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" в России "добивались очень долго". Теперь, по его словам, Луганск и Донецк под защитой России.

Журавлев пригрозил нашей стране, заявив, любой снаряд, выпущенный со стороны Вооруженных сил Украины, якобы приведет к "полному краху украинской власти".

"Мы освободим народ Украины. Я уверен в этом, что вся Украина будет российской. Они все понимают, что это произойдет. Вопрос только времени", — эмоционально заявил депутат страны-агрессора.





Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Сразу же после поднимания указа, очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении крупных эшелонов военной техники и военнослужащих из города в направлении линии фронта с украинскими войсками.

Помимо этого, в Белом доме считают, что Россия намерена захватить три больших украинских города, кроме Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников выступил с обращением к ВСУ, заверив, что Украина одержит победу, поскольку "мы на своей земле и за нами правда".

Ранее на портале "Комментарии" - Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину: Британия сделала заявление на экстренном совещании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!