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Джонсон рассказал, что задумал Путин в больших городах Украины

Премьер Великобритании считает, что Путин хочет сделать "новый Грозный" в больших городах Украины

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Президенту России Владимиру Путину совсем не нужны мирные, конструктивные переговоры с Киевом. Его цель – это снесение крупных украинских городов, он хочет стереть их с лица земли. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет сайт "Комментарии", со ссылкой на "The Guardian".

Джонсон рассказал, что задумал Путин в больших городах Украины

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Премьер Великобритании считает, что Путин не собирается садиться за стол переговоров с Украиной. Его цель повторить в Украине тот же сценарий, который российские войска реализовали в Чечне. Путин не только не собирается останавливаться, он, наоборот, заинтересован в том, чтобы повысить ставку, добившись того, чтобы превратить украинские города в те же руины, которые были на месте Грозного после ударов россиян.

При этом Борис Джонсон называет планы руководства России "трагической ошибкой".

"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", — подытожил глава британского правительства.

Читайте на портале "Комментарии" — ранее Борис Джонсон рассказал, когда при помощи Британии Украина может начать контрнаступление.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер Британии Джонсон признался: только на руку, есть Владимир Путин и дальше думает, что сможет стереть украинскую нацию с лица земли. Джонсон подтвердил информацию о том, что Лондон будет с украинцами до победы и будет поставлять все необходимое военное оборудование в Киев, а также обучать украинских военных.

"Комментарии" также писали - ВСУ выводят из Северодонецка – эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, удастся ли теперь удержать Лисичанск.



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