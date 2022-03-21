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Джонсон собирается в Киев: служба его охраны категорически против

Борис Джонсон хочет показать, что Британия продолжит поддерживать Украину

сегодня, 10:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в самое ближайшее время посетить Киев, где провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас в Лондоне рассматривают, как осуществить такой визит в максимально сжатые сроки. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на издание "Daily Mail".

Джонсон собирается в Киев: служба его охраны категорически против

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, таким визитом Джонсон хочет засвидетельствовать, что Великобритания полностью на сторонке Украины и готова продолжать поддерживать украинский народ в войне против России.   

По информации британского издания, Борис Джонсон уже дал указание чиновникам проанализировать и спрогнозировать, насколько важным и нужным может быть такой визит для поддержки Украины.     

Уже категорически против такого визита в столицу Украины высказалась служба безопасности главы правительства Великобритании. В службе безопасности опасаются, что они не смогут гарантировать Борису Джонсону безопасность в стране, которая охвачена войной.

Предупреждения службы охраны пока не останавливают Джонсона, и он все равно намерен посетить Киев, надеясь, что этот визит может повлиять на ход боевых действий.      

Отметим, ранее, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Борис Джонсон заверил, что Лондон увеличит военную поддержку Украины и продолжит поддерживать суверенитет украинского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд стран НАТО может ввести войска в Украину. При этом США, как и ранее против, заявляют, что американских военных в Украине не будет.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10633721/Prime-Minister-eyes-plan-visit-Kyiv-support-countrys-war-Russia.html
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