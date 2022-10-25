logo

BTC/USD

19325.12

ETH/USD

1347.33

LTC/USD

52.77

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Джонсон Украину не оставит: стало известно, чем теперь займется экс-премьер Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон Украину не оставит: стало известно, чем теперь займется экс-премьер Великобритании

Борис Джонсон продолжит продвижение поддержки Украины странами Запада, даже после отказа от премьерской гонки

сегодня, 08:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хоть и сошел с премьерской гонки, но не намерен покидать политику. Джонсон собирается сосредоточить свою деятельность на продвижении поддержки Украины странами Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Джонсон Украину не оставит: стало известно, чем теперь займется экс-премьер Великобритании

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией.

"Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", — пишет издание.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.                                                                                    

По данным свежего соцопроса, британцы считают, что Риши Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании. Граждане Великобритании хотят видеть у власти премьера, который найдет путь, как преодолеть разразившийся финансовый и энергетический кризисы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему снова штормит власть в Великобритании – как это отобразиться на поддержке Украины. Эксперты разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/792fc80c-e3a5-4ce3-8144-db2ff29132b7
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!