Джонсон Украину не оставит: стало известно, чем теперь займется экс-премьер Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хоть и сошел с премьерской гонки, но не намерен покидать политику. Джонсон собирается сосредоточить свою деятельность на продвижении поддержки Украины странами Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Financial Times".

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

По информации издания, Джонсон желает найти применение позиции, которую он создал, когда занимал пост премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне с Россией.

"Союзники Джонсона заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США", — пишет издание.

Как заявил один из друзей экс-премьера, пока для таких целей нет какой-либо официальной должности, но Джонсон "очень переживает из-за ситуации в Украине".

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

По данным свежего соцопроса, британцы считают, что Риши Сунак больше всех подходит на пост премьер-министра Великобритании. Граждане Великобритании хотят видеть у власти премьера, который найдет путь, как преодолеть разразившийся финансовый и энергетический кризисы.

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