Почему снова штормит власть в Великобритании – как это отобразиться на поддержке Украины

Бывший министр финансов Риши Сунак лидирует в предвыборной гонке за должность лидера консервативной партии Великобритании (тори). По данным зарубежных медиа, Сунака поддерживает 123 законодателя, а экс-премьера Бориса Джонса — 51. При этом Джонсон объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьера Британии. О чём говорит шторм в правящей Консервативной партии, поменявшей в течение полугода двух премьеров (летом об отставке объявил Джонсон, 20 октября – Лиз Трасс)? Как события могут развиваться дальше? Отразится ли это как-то на Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борис Джонсон и Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Сейчас формально у тори есть шанс сделать Сунака премьером

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик акцентирует, что ситуация в Консервативной партии – турбулентна. Она не справилась с экономическим кризисом и вызовами, которые существуют в обществе.

"И вопрос стоит не о внешней политике, а о внутренней, о способности урегулировать, в том числе, разразившийся финансовый и энергетический кризисы, разрешить проблемы снижения доходов населения, увеличения цен. Все эти вызовы купировать правительству тори не удалось. Именно это стало основной причиной отставки Джонсона (а вовсе не вечеринка во время ковидных ограничений). Те решения, которые предлагал экономический и социальный блок правительства Джонсона не удовлетворяли избирателя. Трасс также не сумела локализовать вызовы. Наоборот, она способствовала появлению новых скандалов. Продемонстрировала, что в правительстве напрочь отсутствует командная игра. И что консерваторы не предлагают реалистичной программы, которую способны реализовать", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, сейчас формально у тори есть шанс сделать Сунака премьером. Джонсон уже сказал, что не намерен баллотироваться. Но, понятно, из политики он не уйдет. Просто на данном этапе бороться за второй приход в премьеры для него не имеет смысла. Он видел, что не имеет достаточной поддержки в своей партии, не говоря уж об обществе, подчеркивает Виталий Кулик.

Он предполагает, что и Сунак не продержится долго. Похоже, считает эксперт, консерваторы уже морально готовы к досрочным выборам (плановые должны состояться в 2024 году) и переходу в оппозицию.

"Вероятный приход к власти лейбористов – это вызов для Украины. Они критиковали политику консерваторов по ряду вопросов, включая внешнюю политику. Среди лейбористов есть сторонники умиротворения Путина, политики, направленной на снижение напряженности, отказе от резких действий в отношении РФ. Если такие представители Лейбористской партии попадут в правительство, это может привести к существенному изменению внешней политики Великобритании", – прогнозирует Виталий Кулик.

Но в целом, отмечает он, современная лейбористская партия – это не та, какой она была некоторое время назад, с радикалом Джерем Корбином и его левым поворотом. В итоге он был исключен из партии, произошла чистка актива от его сторонников. И сейчас лейбористы достаточно умерены.

"Есть шанс, что политика Лондона даже при лейбористах, при небольшой корректировке, всё же сохранит курс на поддержку Украины, оказание нам всяческого содействия в преодолении российской агрессии. Потому что существует некий консенсус элит в Великобритании касательно России. А именно – что враг свободного мира должен быть уничтожен. Что путинская Россия представляет собой угрозу для глобальной безопасности. И об этом, в частности, говорит центристское и правое крыло Лейбористской партии. В чём они согласны с консерваторами. Что для Украины – хорошо. Но, – напоминает Виталий Кулик, – есть левое крыло лейбористов. Оно было недовольно политикой консерваторов в ракурсе поддержки Украины и ухудшения отношений с РФ. Впрочем, их влияние пока трудно определить. Однако голоса крайне левых лейбористам будут нужны для победы. И это проблема для нас. Пока же сценарий досрочных выборов и ухода консерваторов в оппозицию – один из наиболее вероятных. Впрочем, нельзя исключать, что консерваторы с Сунаком во главе попытаются стабилизировать ситуацию и дотянуть до выборов-2024".

Если же консерваторы продолжат внутрисобойчик, обнажая очередные внутренние проблемы, этим точно воспользуются лейбористы

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов рассуждает так:

"Штормит не столько Консервативную партию, сколько экономику Великобритании. Она, как и ряд других экономик, так или иначе зависит от глобального рынка. А значит – от кризисов, которые там существуют. А значит – от главной причины этих кризисов, а именно – войны России против Украины, энергетического шантажа россиянами европейцев и так далее".

По словам эксперта, возникающие проблемы в экономике те силы, которые находятся в оппозиции к правящим (и это не только в Великобритании), пытаются конвертировать в свою политическую поддержку.

"Если бы та же Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьера рекордно малые 45 дней, сумела воплотить в жизнь экономические реформы, всё могло пойти иначе. Они, кстати, были идентичны реформам легендарной Маргарет Тэтчер, когда в условиях кризиса деньги оставались в экономике, а частный бизнес получал определенный толчок. Но в условиях нынешнего так называемого "идеального кризис-шторма" задуманные реформы пробуксовали. И Трасс сперва была вынуждена отказаться от автора этих реформ – министра финансов Квази Квартенга. Ну, а так как она в качестве премьера непосредственно отвечала за принятие его предложений и продвижение непопулярных мер, в условиях кризиса и давления оппозиции – ушла и она", – поясняет Валерий Дымов.

Он отмечает, что в условиях политической системы Великобритании правящая – Консервативная – партия вынуждена лихорадочно искать нового главу (который автоматически станет премьером).

"Партийный шторм в рядах консерваторов объективен и с точки зрение его экономических причин, и потому, что данная партия уже 12 лет (с 2010 года) пребывает у власти. И в глазах многих избирателей именно она является не решением проблемы, а частью этих проблем. Действительно, сложно столько лет править – и иметь положительную динамику, – считает эксперт. – Особенно, если последние годы омрачены пандемией ковида со всеми вытекающими и целой чередой кризисов, порожденных широкомасштабным вторжением России в Украину. В этом смысле консерваторам куда сложнее, чем лейбористам и прочим оппозиционерам, традиционно практически во всех грехах обвиняющих правящую партию… Думаю, что, когда выйдет этот репортаж, пришествие Сунака в новые лидеры Консервативной партии с последующим премьерством будет уже делом решенным".

Эксперт поясняет, что Джонсон сперва провентилировал почву. Предложил переговоры Сунаку, а также лидеру палаты общин Пенни Мордаунт, которые являются главными претендентами в новые руководители консерваторов.

"Они не ответили ему взаимностью. В итоге Джонсон предпочел отказаться от дальнейшей борьбы. Мордаунт явно уступает Сунаку по поддержке. Соответственно, он станет новым лидером Консервативной партии и попытается собрать эффективное правительство, – прогнозирует Валерий Дымов. – Если же консерваторы продолжат внутрисобойчик, обнажая очередные внутренние проблемы, этим точно воспользуются лейбористы. И будут качать тему внеочередных выборов. По результатам которых консерваторы могут потерять власть".

Что касается отношения к Украине, то оно, думает эксперт, не изменится при правительстве Сунака.

"Идея поддержки нашей страны крепка как в рядах Консерваторов, так и в целом среди граждан Великобритании, – поясняет Валерий Дымов. – Там понимают, что истинная виновница всего происходящего – Россия… Даже в Италии, где у россиян всегда хватало сторонников, в том числе среди топ-политиков (достаточно вспомнить Берлускони), куда вброшено немало денег РФ (в том числе в пропаганду и некоторые движения), новая премьер Джорджа Мелани высказала всестороннюю поддержку Украине. Все цивилизованные страны понимают, что быть на стороне Украины – это быть на стороне добра. А быть рядом с РФ, даже негласно, с условным нейтралитетом, – это поддерживать зло".

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