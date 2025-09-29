Экс-глава разведки назвал страну, которая помимо Украины уже в состоянии войны с РФ

С большой вероятностью Великобритания уже находится в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразила бывшая глава MI5 Элиза Маннингхэм-Буллер, возглавлявшая Службу безопасности с 2002 по 2007 год.

Великобритания и Россия. Фото: из открытых источников

"Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят широкий характер", — заявила Элиза Маннингхэм-Буллер.

Экс-глава разведки заявила, что Владимир Путин перешел к позиции постоянной враждебности по отношению к Западу после вторжения в Украину три года назад и занимается саботажем и сбором разведывательной информации, а также нападает на людей в Великобритании.

Она также высказала мнение, что предыдущие правительства заблуждались в своих оценках, допуская, что Москва может присоединиться к клубу западных демократий.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер. Это была одна из причин, по которой Путин был с нами на саммите G8 в 2005 году. Я встретилась с ним, когда он вернулся в Лондон. Но на самом деле мы ошибались, потому что Россия крайне враждебно настроена по отношению к Западу", — подчеркнула она.

