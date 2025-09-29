logo

Всего одно решение может похоронить НАТО: на Западе рассказали, что уже происходит

The Economist предупреждает, сбитие российского самолета может вызвать раскол в НАТО

29 сентября 2025, 07:36
На протяжении десятилетий Россия время от времени прорывала национальное воздушное пространство союзников по НАТО. Но за последний год эти нарушения существенно участились и стали более серьезными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Economist.

Всего одно решение может похоронить НАТО: на Западе рассказали, что уже происходит

МиГ-31. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, что нарушение воздушного пространства Эстонии стало самым существенным подобным вторжением в этой стране за более чем 20 лет. А массированная атака дронов на Польшу стала крупнейшим нарушением за 76-летнюю историю альянса.

The Economist отмечает, что до этого года НАТО только семь раз за свою историю применяло статью 4, инициирующую консультации между 32 членами альянса. Но за последние две недели ее применили дважды: сначала Польша, а затем Эстония.

Также 19 сентября Италия, Финляндия и Швеция подняли истребители, чтобы встретить три российских самолета, которые подтвердили перехват взмахом крыла, но не связались по радио и не изменили курс.

К тому же 22 сентября аэропорты Копенгагена и Осло временно пришлось закрывать из-за зафиксированных в их воздушном пространстве неизвестных дронов. Ночью 24 сентября дроны снова пролетели над четырьмя датскими аэропортами, включая военную авиабазу. Спустя всего два дня шведские чиновники заявили, что дроны были замечены над архипелагом Карлскруна на востоке страны.

Дроны были снова замечены над датскими объектами, включая авиабазу, 27 сентября.

Дания, похоже, убеждена, что недавние вторжения не были случайными, пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что недавние действия России, скорее всего, направлены на то, чтобы вызвать раскол между Европой и Америкой, а также между самими европейскими членами НАТО.

"Российские вторжения создают впечатление, что Европа не способна защитить свое воздушное пространство, подрывая доверие общественности к правительствам. Они также разоблачают тот факт, что Дональд Трамп не имеет большого желания поддерживать своих европейских партнеров в момент кризиса. И они подчеркивают внутренние разногласия Европы относительно того, как реагировать", — говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США назвали настоящую цель полетов российских дронов в Европе.




Источник: https://www.economist.com/europe/2025/09/28/russia-is-violating-europes-skies-with-impunity
