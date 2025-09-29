Екс-глава розвідки назвала країну, яка, крім України, вже у стані війни з РФ

З великою ймовірністю Великобританія перебуває у стані війни з Росією. Таку думку висловила колишня глава MI5 Еліза Маннінгхем-Буллер, яка очолювала Службу безпеки з 2002 по 2007 рік.

Велика Британія та Росія. Фото: з відкритих джерел

"Це війна іншого роду, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідувальна діяльність мають широкий характер", — заявила Еліза Маннінгхем-Буллер.

Екс-глава розвідки заявила, що Володимир Путін перейшов до позиції постійної ворожості до Заходу після вторгнення в Україну три роки тому і займається саботажем та збором розвідувальної інформації, а також нападає на людей у Великій Британії.

Вона також висловила думку, що попередні уряди помилялися у своїх оцінках, припускаючи, що Москва може приєднатися до клубу західних демократій.

"Ми всі сподівалися, що після розпаду Радянського Союзу у нас з'явиться потенційний партнер. Це була одна з причин, через яку Путін був з нами на саміті G8 у 2005 році. Я зустрілася з ним, коли він повернувся до Лондона. Але насправді ми помилялися, тому що Росія вкрай вороже налаштована до Заходу", — підкреслила вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — протягом десятиліть Росія час від часу проривала національний повітряний простір союзників НАТО. Але за останній рік ці порушення суттєво почастішали і стали серйознішими. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє The Economist.

Також видання "Коментарі" повідомляло – глава Білого дому Дональд Трамп дав свою згоду Україні завдавати ударів по території у глибині Росії. Про це в інтерв'ю Fox News підтвердив спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог, уточнивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.



