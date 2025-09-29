logo_ukra

Екс-глава розвідки назвала країну, яка, крім України, вже у стані війни з РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-глава розвідки назвала країну, яка, крім України, вже у стані війни з РФ

Екс-глава MI5 заявила, що Захід даремно сподівався, що після розпаду СРСР Росія може приєднатися до західних демократій

29 вересня 2025, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З великою ймовірністю Великобританія перебуває у стані війни з Росією. Таку думку висловила колишня глава MI5 Еліза Маннінгхем-Буллер, яка очолювала Службу безпеки з 2002 по 2007 рік.

Екс-глава розвідки назвала країну, яка, крім України, вже у стані війни з РФ

Велика Британія та Росія. Фото: з відкритих джерел

"Це війна іншого роду, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідувальна діяльність мають широкий характер", — заявила Еліза Маннінгхем-Буллер.

Екс-глава розвідки заявила, що Володимир Путін перейшов до позиції постійної ворожості до Заходу після вторгнення в Україну три роки тому і займається саботажем та збором розвідувальної інформації, а також нападає на людей у Великій Британії.

Вона також висловила думку, що попередні уряди помилялися у своїх оцінках, припускаючи, що Москва може приєднатися до клубу західних демократій.

"Ми всі сподівалися, що після розпаду Радянського Союзу у нас з'явиться потенційний партнер. Це була одна з причин, через яку Путін був з нами на саміті G8 у 2005 році. Я зустрілася з ним, коли він повернувся до Лондона. Але насправді ми помилялися, тому що Росія вкрай вороже налаштована до Заходу", — підкреслила вона.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/09/29/baroness-eliza-manningham-buller-mi5-britain-russia-war/
