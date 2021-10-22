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Елизавете II пришлось остаться в больнице

У королевы Великобритании Елизаветы II ухудшилось самочувствие, она провела ночь в больнице

сегодня, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Reuters, ссылаясь на Букингемский дворец и источники.

Елизавете II пришлось остаться в больнице

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: журнал Фокус

Во дворце уверяют, что королева не больна коронавирусом. Медики просто рекомендовали ей немного подлечиться и отдохнуть. Сообщается также, что Елизавета II обратилась в больницу в среду, там ей сделали определенные процедуры, после чего она незамедлительно возвратилась в Виндзорский замок. У королевы хорошее настроение и самочувствие, нет утомляемости. Поэтому поводов для беспокойства о ее здоровье нет.

У источника Reuters немного другая информация. Королеве все-таки рекомендовали остаться в медучреждении, чтобы не подвергать себя опасности. Елизавете II пришлось внести коррективы в свой насыщенный график. В среду она отменила официальный визит в Северную Ирландию. Во вторники королева встречалась со знатными бизнесменами, миллиардерами. Источник Reuters уверяет, что тогда ничто не предвещало ухудшение самочувствия королевы.

Отметим, последний раз появлялись сообщения о том, что Елизавета II была госпитализирована, появлялись еще в 2013 году, тогда она страдала от симптомов гастроэнтерита. В 2018 году Елизавете II сделали операцию по лечению катаракты глаза, а в 2003 году – операцию на колене.

Читайте также на портале "Комментарии" — здоровье королевы Великобритании пошатнулось, Елизавета II теперь ходит с тростью.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — королева Елизавета II подавлена после истерики с тиарой Меган Маркл, рассказанной в новой книге.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-britain-royals-idUSKBN2HB2P3
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