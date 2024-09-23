Это решение давно обсуждали: изменил ли Лондон свою позицию по ударах ВСУ вглубь РФ

Правительство Великобритании не намерено пересматривать своей позиции по вопросу применения украинскими военными ракеты Storm Shadow для ударов по России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармер, сообщает "The Guardian".

Великобритания

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать, на ГА ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане и другие", — заявила она.

Оценивая использование ракет Storm Shadow, пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Великобритании остается неизменной.

При этом спикер подтвердила, что текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Идут более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Об этом сообщает "The Times".

Авторы материала отмечают, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник "The Times".

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

Ранее "Комментарии" писали – Столтенберг на пальцах объяснил, почему Украина имеет право и будет бить вглубь России.



