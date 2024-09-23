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Это решение давно обсуждали: изменил ли Лондон свою позицию по ударах ВСУ вглубь РФ

В Британии отметили, что Лондон остается в постоянном контакте с украинцами и всегда будет прислушиваться к их позиции

23 сентября 2024, 16:23
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Кравцев Сергей

Правительство Великобритании не намерено пересматривать своей позиции по вопросу применения украинскими военными ракеты Storm Shadow для ударов по России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала пресс-секретарь премьер-министра Британии Кира Стармер, сообщает "The Guardian".

Это решение давно обсуждали: изменил ли Лондон свою позицию по ударах ВСУ вглубь РФ

Великобритания

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать, на ГА ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане и другие", — заявила она.

Оценивая использование ракет Storm Shadow, пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Великобритании остается неизменной.

При этом спикер подтвердила, что текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Идут более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму.

Читайте также на портале "Комментарии" — США фактически препятствуют Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России из-за опасений президента Джо Байдена по поводу возможного обострения конфликта. Об этом сообщает "The Times".

Авторы материала отмечают, более месяца назад правительство Великобритании обратилось в США с просьбой смягчить ограничения на использование Украиной своего дальнобойного оружия. Однако до сих пор не получил ответ, и этот вопрос фактически "застрял" в системе США, сообщил источник "The Times".

Еще один собеседник в правительстве подтвердил, что дискуссии по Storm Shadow с союзниками продолжаются, а третий собеседник охарактеризовал это как "рутинный процесс" в США.

Ранее "Комментарии" писали – Столтенберг на пальцах объяснил, почему Украина имеет право и будет бить вглубь России.




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