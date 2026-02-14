Европа готовится выйти из тени США: Британия предлагает новый оборонный союз

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона усилить оборонное сотрудничество с европейскими странами, чтобы сократить чрезмерную зависимость НАТО от США. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Reuters.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

По словам главы британского правительства, Соединенные Штаты остаются ключевым и незаменимым союзником, сыгравшим решающую роль в обеспечении безопасности Европы. Однако он подчеркнул необходимость усиления самостоятельной роли европейских стран в обороне, чтобы создать более устойчивую систему безопасности.

Стармер отметил, что речь идет не об отказе от сотрудничества с Вашингтоном, а о более справедливом распределении ответственности между союзниками. Он также призвал реформировать систему оборонных закупок в Европе, указав на чрезмерную раздробленность оборонной промышленности, которая снижает эффективность и замедляет развитие военного потенциала.

По его словам, Европа обладает огромными возможностями, но пока не использует их в полной мере.

Отдельно премьер подчеркнул изменение внешнеполитического курса Лондона после выхода из ЕС. Он заявил, что Великобритания больше не намерена действовать в изоляции и стремится восстановить тесные связи с европейскими партнерами в сфере безопасности.

"Безопасность Британии невозможна без Европы, как и безопасность Европы невозможна без Великобритании", — говорится в подготовленной речи.

Эти заявления свидетельствуют о намерении Лондона сыграть более активную роль в формировании новой архитектуры безопасности на континенте на фоне растущих глобальных угроз.

Читайте также на портале "Комментарии" — выгодна ли Европе война в Украине: о чем говорят сигналы из Мюнхена.



