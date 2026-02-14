Європа готується вийти з тіні США: Британія пропонує новий оборонний союз

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив про готовність Лондона посилити оборонну співпрацю з європейськими країнами, щоб скоротити надмірну залежність НАТО від США. Про це він повідомив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Reuters.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

За словами глави британського уряду, Сполучені Штати залишаються ключовим і незамінним союзником, який відіграв вирішальну роль у забезпеченні безпеки Європи. Однак він наголосив на необхідності посилення самостійної ролі європейських країн в обороні, щоб створити стійкішу систему безпеки.

Стармер зазначив, що йдеться не про відмову від співпраці з Вашингтоном, а про більш справедливий розподіл відповідальності між союзниками. Він також закликав реформувати систему оборонних закупівель у Європі, вказавши на надмірну роздробленість оборонної промисловості, яка знижує ефективність та уповільнює розвиток військового потенціалу.

За його словами, Європа має величезні можливості, але поки що не використовує їх повною мірою.

Окремо прем'єр наголосив на зміні зовнішньополітичного курсу Лондона після виходу з ЄС. Він заявив, що Великобританія більше не має наміру діяти в ізоляції і прагне відновити тісні зв'язки з європейськими партнерами у сфері безпеки.

"Безпека Британії неможлива без Європи, як і безпека Європи неможлива без Великобританії", — йдеться у підготовленій промові.

Ці заяви свідчать про намір Лондона зіграти більш активну роль у формуванні нової архітектури безпеки на континенті на тлі зростання глобальних загроз.

