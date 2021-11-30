Глава британской разведки: Китай недооценивает решимость США

Глава британской разведки Ричард Мур во вторник, 30 ноября, заявил, что слишком самоуверенный и настойчивый Китай под руководством президента Си Цзиньпина и при правлении Коммунистической партии рискует сделать просчеты на международной арене, включая недооценку решимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

Глава британской разведки Ричард Мур - фото из открытых источников

В своей первой публичной речи в должности руководителя Секретной разведывательной службы (SIS), известной как MI6, Ричард Мур сказал, что Китай и Россия пытаются овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

Мировые шпионские службы борются с превращением Китая в сверхдержаву, которая бросает вызов доминированию Соединенных Штатов после холодной войны в военном, экономическом и все более шпионском плане.

"Адаптация к миру, пострадавшему от подъема Китая, является наибольшим приоритетом для МИ-6", – сказал 58-летний Мур в своей речи в Лондоне.

Перечислив сферы, в которых Пекин стал настойчивее, он выделял желание Китая "решить вопрос Тайваня, силой, если необходимо" как "серьезный вызов глобальной стабильности и миру".

Как отметил Мур, Китай лишил граждан Гонконга прав, злоупотреблял властями в своей западной провинции Синьцзян и пытался "исказить публичный дискурс и принятие политических решений по всему миру".

"Пекин говорит в собственной пропаганде о слабостях Запада и недооценивает решительность Вашингтона. Риск китайского просчета из-за чрезмерной уверенности реален ", – сказал Ричард Мур.

Посольство Китая в Лондоне не сразу ответило на просьбу прокомментировать высказывания Мура.

Китай неоднократно отвечал на критику Запада по поводу своих действий, заявляя, что путь, проложенный Коммунистической партией, поднял сотни миллионов людей из бедности. Он отрицает злоупотребление властью в Синьцзяне, и говорит, что бывшая британская колония Гонконг сталкивается с угрозой безопасности со стороны сепаратистов, обвиняя Соединенные Штаты в создании напряженности по отношению к Тайваню.

Китай в 1979 году имел экономику, которая была хуже итальянской, но после открытия границ для иностранных инвестиций и введения рыночных реформ он стал вторым в мире по мощности экономики.

Мур также жаловался на ужасное состояние отношений между Великобританией и Россией, отметив, что рос в Москве в 1960-х годах, когда его отец был отправлен в Советский Союз.

"Я глубоко уважаю историю, культуру и народ России. Нынешние сложные отношения с Россией – не те, которых хочет Великобритания. Но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить нашу страну в безопасности, а также сдерживать и защищать от всех угроз, которые представляет Москва ", – сказал Мур.

Как сообщали ранее "Комментарии", начальник британской внешней шпионской службы Ричард Мур предупредил , что противники Запада, такие как Китай и Россия, пытаются овладеть искусственным интеллектом способом, который может революционизировать геополитику в течение следующего десятилетия.

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