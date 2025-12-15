logo

Великобритания Глава МИ6 сделала жесткое предупреждение Путину по Украине
Глава МИ6 сделала жесткое предупреждение Путину по Украине

Глава МИ6 заявила о неизменной поддержке Киева и обвинила Кремль в экспорте хаоса и гибридной войне против Европы

15 декабря 2025, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новая глава британской внешней разведки МИ6 Блез Метревели выступила с жёстким предупреждением в адрес России, охарактеризовав её как "агрессивную и экспансионистскую" державу, и подчеркнула, что Лондон не откажется от поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Глава МИ6 сделала жесткое предупреждение Путину по Украине

Глава британской внешней разведки МИ6 Блез Метревели. Фото: из открытых источников

В своей первой публичной речи из штаб-квартиры МИ6 Метревели заявила о твёрдой и долгосрочной приверженности Великобритании Киеву. По её словам, президент РФ Владимир Путин не должен питать иллюзий относительно позиции Лондона. 

"Наша поддержка Украины остаётся неизменной. Давление, которое мы оказываем в её интересах, будет продолжаться", — подчеркнула глава разведслужбы.

Она отметила, что дестабилизация и "экспорт хаоса" являются не случайностью, а осознанным элементом российской внешней политики. По словам Метревели, мир должен быть готов к тому, что подобные действия Москвы будут продолжаться до тех пор, пока Кремль не будет вынужден пересмотреть свои стратегические расчёты. 

Глава МИ6 также указала, что правила ведения войны сегодня переписываются Россией и другими враждебными режимами, а международная безопасность вступила в новую "эпоху неопределённости".

"The Telegraph" обращает внимание, что заявление Метревели прозвучало на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивает на заключении "мирного соглашения" и требует от Украины серьёзных территориальных уступок.

Британская разведка ранее неоднократно обвиняла Россию в ведении гибридной войны против стран Европы, включая кибератаки, диверсии и использование беспилотников для запугивания населения. Кроме того, в Лондоне предупреждали о модернизации российского военно-морского флота с целью угрозы подводным кабелям связи и энергетической инфраструктуре.

Блез Метревели возглавила МИ6 в начале этого года, став первой женщиной во главе службы за всю её 116-летнюю историю.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/12/15/mi6-chief-warns-putin-we-wont-abandon-ukraine/
