Глава МИ6 сделала жесткое предупреждение Путину по Украине

Новая глава британской внешней разведки МИ6 Блез Метревели выступила с жёстким предупреждением в адрес России, охарактеризовав её как "агрессивную и экспансионистскую" державу, и подчеркнула, что Лондон не откажется от поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph".

Глава британской внешней разведки МИ6 Блез Метревели. Фото: из открытых источников

В своей первой публичной речи из штаб-квартиры МИ6 Метревели заявила о твёрдой и долгосрочной приверженности Великобритании Киеву. По её словам, президент РФ Владимир Путин не должен питать иллюзий относительно позиции Лондона.

"Наша поддержка Украины остаётся неизменной. Давление, которое мы оказываем в её интересах, будет продолжаться", — подчеркнула глава разведслужбы.

Она отметила, что дестабилизация и "экспорт хаоса" являются не случайностью, а осознанным элементом российской внешней политики. По словам Метревели, мир должен быть готов к тому, что подобные действия Москвы будут продолжаться до тех пор, пока Кремль не будет вынужден пересмотреть свои стратегические расчёты.

Глава МИ6 также указала, что правила ведения войны сегодня переписываются Россией и другими враждебными режимами, а международная безопасность вступила в новую "эпоху неопределённости".

"The Telegraph" обращает внимание, что заявление Метревели прозвучало на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивает на заключении "мирного соглашения" и требует от Украины серьёзных территориальных уступок.

Британская разведка ранее неоднократно обвиняла Россию в ведении гибридной войны против стран Европы, включая кибератаки, диверсии и использование беспилотников для запугивания населения. Кроме того, в Лондоне предупреждали о модернизации российского военно-морского флота с целью угрозы подводным кабелям связи и энергетической инфраструктуре.

Блез Метревели возглавила МИ6 в начале этого года, став первой женщиной во главе службы за всю её 116-летнюю историю.

