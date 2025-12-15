Глава МІ6 зробила жорстке попередження Путіну щодо України

Новий глава британської зовнішньої розвідки МІ6 Блез Метревелі виступив із жорстким попередженням на адресу Росії, охарактеризувавши її як "агресивну та експансіоністську" державу, і наголосила, що Лондон не відмовиться від підтримки України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Telegraph.

Глава британської зовнішньої розвідки МІ6 Блез Метревелі. Фото: з відкритих джерел

У своїй першій публічній промові зі штаб-квартири МІ6 Метревелі заявила про тверду і довгострокову прихильність Великобританії до Києва. За її словами, президент РФ Володимир Путін не повинен мати ілюзій щодо позиції Лондона.

"Наша підтримка України залишається незмінною. Тиск, який ми чинимо в її інтересах, продовжуватиметься", — наголосила глава розвідслужби.

Вона наголосила, що дестабілізація та "експорт хаосу" є не випадковістю, а усвідомленим елементом російської зовнішньої політики. За словами Метревелі, світ має бути готовим до того, що подібні дії Москви продовжуватимуться доти, доки Кремль не буде змушений переглянути свої стратегічні розрахунки.

Глава МІ6 також зазначила, що правила ведення війни сьогодні переписуються Росією та іншими ворожими режимами, а міжнародна безпека набула нової "епохи невизначеності".

The Telegraph звертає увагу, що заява Метревелі прозвучала на тлі тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка наполягає на укладенні "мирної угоди" і вимагає від України серйозних територіальних поступок.

Британська розвідка раніше неодноразово звинувачувала Росію у веденні гібридної війни проти країн Європи, включаючи кібератаки, диверсії та використання безпілотників для залякування населення. Крім того, у Лондоні попереджали про модернізацію російського військово-морського флоту з метою загрози підводним кабелям зв'язку та енергетичній інфраструктурі.

Блез Метревелі очолила МІ6 на початку цього року, ставши першою жінкою на чолі служби за всю її 116-річну історію.

