Глава Минобороны Британии с засекреченным визитом посетил Киев: что известно

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев на этой неделе с неанонсированным визитом. В ходе него он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Уоллеса в Twitter.

Бен Уоллес . Фото: Getty Images

Глава Минобороны Британии уже только вернувшись обратно в Лондон сообщил о том, что ему удалось побывать в столице Украины и он полностью доволен этим визитом и итогом переговоров.

"Рад был побывать в гостях у моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь и содействие Украине", — написал Уоллес.

Министр добавил, что британская поддержка Украины против российской агрессии набирает обороны и будет продолжаться в следующем году и после.

Напомним, ранее Уоллес заявил, что призыв российского диктатора Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение в Украину терпит поражение.

Читайте также на портале "Комментарии" — кремлевские марионетки объявили итоги четырехдневных "референдумов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Предсказуемо, за присоединение к России якобы проголосовали от 87,05% до 99,23%. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на заседании Совбеза ООН, посвященном этим "референдумам" заявил, что они ничего не меняют; призвал к полной изоляции РФ и обвинил ее в аннексии украинских территорий; акцентировал, что после признания "референдумов" Россией ему будет не о чем говорить с Путиным; призвал Совбез ООН обеспечить Украине "коллективные гарантии" безопасности. Как ситуация может развиваться дальше? Решится ли РФ на аннексию? Пойдет ли Запад на более жесткие меры? Какие действия следует предпринимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в россии мобилизация продолжает расшатывать общество. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, есть ли угроза для путинского режима – к чему это может привести.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!