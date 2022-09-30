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Глава Минобороны Британии с засекреченным визитом посетил Киев: что известно

Великобритания продолжает оставаться одним из самых близких союзников Украины в войне против России

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев на этой неделе с неанонсированным визитом. В ходе него он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Уоллеса в Twitter.

Глава Минобороны Британии с засекреченным визитом посетил Киев: что известно

Бен Уоллес . Фото: Getty Images

Глава Минобороны Британии уже только вернувшись обратно в Лондон сообщил о том, что ему удалось побывать в столице Украины и он полностью доволен этим визитом и итогом переговоров.

"Рад был побывать в гостях у моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь и содействие Украине", — написал Уоллес.

Министр добавил, что британская поддержка Украины против российской агрессии набирает обороны и будет продолжаться в следующем году и после.

Напомним, ранее Уоллес заявил, что призыв российского диктатора Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение в Украину терпит поражение.

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Источник: https://twitter.com/BWallaceMP/status/1575559110833184768
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