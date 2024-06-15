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Готовится ли Британия к отправке войск в Украину: Сунак окончательно закрыл вопрос

Риши Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону

сегодня, 09:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день официальный Лондон не рассматривает отправки своих военных или НАТО в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете "La Repubblica" сделал премьер-министр страны Риши Сунак.

Готовится ли Британия к отправке войск в Украину: Сунак окончательно закрыл вопрос

Риши Сунак. Фото: из открытых источников

Журналисты поставили премьеру Британии прямой вопрос о готовности уже сейчас дать команду об отправке британских войск в Украину. На это Риши Сунак ответил, что это даже не обсуждается.

Глава правительства считает, что принятое на саммите Группы семи в Италии решение по использованию прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что "G7 готова на все".

Риши Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону, "потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда в последние десятилетия".        

Относительно применения западного оружия против целей на территории РФ британский премьер высказался уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться "с соблюдением международных гуманитарных законов".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих. Такое заявление Макрон сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Елисейском дворце.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эммануэль Макрон предложил главе Белого дома Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но последний наотрез отказал.




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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2024/06/14/news/sunak_g7_russia_ucraina_beni_congelati-423233411/?ref=RHLF-BG-P6-S2-T1
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