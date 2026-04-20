Главная Новости Мир Великобритания Грозные заявления без действий: с каким обещанием по России жестко прокололась Британия
Грозные заявления без действий: с каким обещанием по России жестко прокололась Британия

Лондон испугался многомиллионных расходов и юридических рисков: «теневой флот» РФ продолжает работать

20 апреля 2026, 07:13
Автор:
Кравцев Сергей

Военно-морской флот Великобритании до сих пор не задержал ни одного российского нефтяного танкера, попавшего под санкции, несмотря на громкие заявления властей. Как сообщает издание The Times, причиной стала неготовность правительства брать на себя финансовые и юридические последствия таких операций.

Военно-морской флот Великобритании. Фото: из открытых источников

Ранее премьер-министр Кир Стармер обещал "преследовать" суда так называемого теневого флота РФ, которые перевозят нефть под чужими флагами. Рассматривался даже сценарий высадки спецподразделений на борт танкеров при участии правоохранительных органов. Однако на практике эти планы так и не были реализованы.

Ключевым препятствием стал спор между ведомствами о том, кто будет оплачивать содержание захваченных судов. По данным журналистов, расходы на их обслуживание, охрану и стоянку могут достигать десятков миллионов фунтов стерлингов. В правительстве в качестве примера приводят случай с судном MV Matthew, конфискованным в Ирландии в 2023 году: его содержание уже обошлось более чем в 10 млн фунтов.

Дополнительные опасения вызвали риски, связанные с экипажами. В частности, обсуждалась вероятность того, что находящиеся на борту лица могут запросить убежище в Великобритании. Эти вопросы поднимали глава МВД Иветт Купер и министр юстиции Шабана Махмуд.

Тем временем санкционные танкеры продолжают свободно перемещаться. В начале апреля несколько таких судов прошли через Ла-Манш, один из них – в сопровождении российского военного корабля.

По информации издания, дополнительным фактором стала осторожная юридическая позиция после консультаций с генеральным прокурором. В итоге Лондон пока ограничивается вспомогательной ролью в международных операциях.

Эксперты отмечают, что "теневой флот" России насчитывает около 700 судов и обеспечивает до 40% экспорта нефти, несмотря на санкции.

Читайте также на портале "Комментарии" — тень флота у берегов Британии: российский корабль замечен в опасной миссии.




Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/royal-navy-seizing-sanctioned-russian-tankers-6vz053hqx
