Тень флота у берегов Британии: российский корабль замечен в опасной миссии

У побережья британского графства Саффолк зафиксировано появление российского военно-морского судна, которое могло выполнять задачи прикрытия для так называемого "теневого флота" РФ. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на оценки экспертов в сфере безопасности.

Речь идет о 122-метровом судне снабжения и ремонта, которое более 18 часов находилось вблизи офшорной ветровой электростанции Galloper в Северном море. Специалисты предполагают, что корабль мог использоваться как мобильная база для размещения вооруженных групп, сопровождающих нефтяные танкеры России, находящиеся под международными санкциями.

Такая схема способна существенно осложнить возможные операции по перехвату судов. В случае попытки высадки на танкер возникает риск прямого столкновения между британскими военными и вооруженными группами сопровождения.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял о готовности Лондона перехватывать российские суда, проходящие через Ла-Манш. Однако на практике подобных операций британские силы пока не проводили, несмотря на то, что США, Франция и Германия уже предпринимали аналгичные шаги.

Во время наблюдаемой активности в районе находились патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon Королевских ВВС и военный вертолет, что указывает на повышенное внимание к происходящему.

Замеченное судно PM82 относится к классу "Амур" и ранее использовалось для поддержки российского флота в сирийском порту Тартус. Оно способно перевозить сотни тонн оборудования и проводить ремонт кораблей прямо в открытом море.

По мнению бывшего офицера ВМС Джеймса Дроксфорда, Москва может переходить к новой стратегии – вместо традиционных военных конвоев использовать мобильные базы сопровождения. Это не только усложняет контроль за санкциями, но и повышает вероятность опасных инцидентов между военными разных стран.

