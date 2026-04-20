Грізні заяви без дій: з якою обіцянкою щодо Росії жорстко прокололася Британія

Військово-морський флот Великобританії досі не затримав жодного російського нафтового танкера, котрий потрапив під санкції, незважаючи на гучні заяви влади. Як повідомляє видання The Times, причиною стала неготовність уряду брати на себе фінансові та юридичні наслідки таких операцій.

Раніше прем'єр-міністр Кір Стармер обіцяв "переслідувати" суд так званого тіньового флоту РФ, які перевозять нафту під чужими прапорами. Розглядався навіть сценарій висадки спецпідрозділів на борт танкерів за участю правоохоронних органів. Однак на практиці ці плани так і не було реалізовано.

Ключовою перешкодою стала суперечка між відомствами про те, хто оплачуватиме утримання захоплених судів. За даними журналістів, витрати на їх обслуговування, охорону та стоянку можуть сягати десятків мільйонів фунтів стерлінгів. В уряді як приклад наводять випадок із судном MV Matthew, конфіскованим в Ірландії в 2023 році: його утримання вже обійшлося більш ніж 10 млн фунтів.

Додаткові побоювання викликали ризики, пов'язані з екіпажами. Зокрема, обговорювалася ймовірність того, що особи, які знаходяться на борту, можуть запросити притулок у Великобританії. Ці питання порушували глава МВС Іветт Купер та міністр юстиції Шабана Махмуд.

Тим часом, санкційні танкери продовжують вільно переміщатися. На початку квітня кілька таких суден пройшли через Ла-Манш, один із них – у супроводі російського військового корабля.

Додатковим фактором стала обережна юридична позиція після консультацій з генеральним прокурором. У результаті Лондон поки що обмежується допоміжною роллю у міжнародних операціях.

Експерти зазначають, що "тіньовий флот" Росії налічує близько 700 суден та забезпечує до 40% експорту нафти, незважаючи на санкції.

