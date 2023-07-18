В Великобритании растет количество тех, кто считает, что выход страны из Евросоюза (Brexit) в 2016 году был неправильным решением. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской группой YouGov.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Как показал опрос, 61% британцев считают, что те небольшие экономические выгоды, которые удалось получить Британии от выхода из ЕС, не оправдали их надежды. Именно поэтому Brexit оказался ошибочным решением. Только 13% жителей туманного Альбиона назвали Brexit успехом. При этом 55% британцев утверждают, что сегодня они готовы отдать свои голоса за воссоединение с ЕС, против – 31%.

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Социологи YouGov пришли к выводу, что с годами количество сторонников членства Британии в Евросоюзе постепенно увеличивается, а противников – снижается.

Также издание Euractiv обратило внимание, что британские деловые инвестиции почти не выросли со середины 2016 года, в отличие от других стран с развитой экономикой. Бизнес-опросы свидетельствуют на Brexit как на одну из причин этой стагнации.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.