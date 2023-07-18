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Хотят ли британцы обратно в ЕС: неожиданные результаты опроса

Спустя 7 лет идея Brexit стала очень непопулярной в Британии

сегодня, 11:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Великобритании растет количество тех, кто считает, что выход страны из Евросоюза (Brexit) в 2016 году был неправильным решением. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской группой YouGov.

Хотят ли британцы обратно в ЕС: неожиданные результаты опроса

Великобритания. Фото: из открытых источников

Как показал опрос, 61% британцев считают, что те небольшие экономические выгоды, которые удалось получить Британии от выхода из ЕС, не оправдали их надежды. Именно поэтому Brexit оказался ошибочным решением. Только 13% жителей туманного Альбиона назвали Brexit успехом. При этом 55% британцев утверждают, что сегодня они готовы отдать свои голоса за воссоединение с ЕС, против – 31%.


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Социологи YouGov пришли к выводу, что с годами количество сторонников членства Британии в Евросоюзе постепенно увеличивается, а противников – снижается.

Также издание Euractiv обратило внимание, что британские деловые инвестиции почти не выросли со середины 2016 года, в отличие от других стран с развитой экономикой. Бизнес-опросы свидетельствуют на Brexit как на одну из причин этой стагнации.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир не может допустить, чтобы война РФ против Украины продолжалась еще 500 дней. Выход из сложившейся ситуации может быть только один – Россия должна как можно скорее вывести свои войска со всей территории украинского государства. Такое заявление во время заседания Совбеза ООН сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.



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Источник: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2023/07/14/half-tory-mps-say-conservatives-are-going-win-next
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