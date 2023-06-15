Великобритания заинтриговала новыми дронами для Украины

В Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Великобритания. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что дроны были официально представлены только летом 2022 года и войдут в пакет военной помощи, который был анонсирован в феврале 2023 года. Первые партии новых дронов будут доставлены в Украину уже в следующем месяце.

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"Международный фонд для Украины предоставит критически важные возможности для Украины, поставки первого раунда закупок должны быть выполнены в следующем месяце", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Как видно на видео, украинские защитники получат БПЛА, способные нести противолодочные боеприпасы. Часть из новых беспилотников, которые получит Киев, будут иметь вертикальный взлет и посадку.

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