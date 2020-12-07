Члены монаршей семьи, Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, заявили, что будут делать прививки от COVID-19 вместе с народом Великобритании. Такую информацию предоставило издание Daily Mail. Монархи надеются, что публичная вакцинация уменьшит страх и неуверенность населения.

Как пройдет вакцинация от COVID-19 в королевской семье. Фото: karavan.ua

Несмотря на слухи, в королевской семьи не будет привилегий и особых условий. Елизавета II и принц Филипп станут в очередь на прививку в порядке вакцинации возрастной группы более 80 лет. Супруги получат препарат в рамках правительственной программы.

Прививки монархам порекомендовали сделать их врачи.

Напомним, что супруги почти год проживало в изоляции в Виндзорском замке.

Уже на этой неделе Великобритания планирует начать вакцинацию против коронавируса. Для этого страна заказала 40 миллионов доз препарата от компаний Pfizer и BioNTech. Эта вакцина показала 95% эффективности при испытаниях. Закупленного количества хватит, чтобы сделать прививки 20 миллионам человек.

Многих британцев пугает возможность вакцинации, ведь в стране массово распространяется информация об опасности прививок. К тому же Великобритания станет первым государством в мире, где начнется массовая вакцинация от COVID-19.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что в Киеве началась активная подготовка к проведению вакцинации от коронавируса. Местные власти уже нашли помещение, где будут хранить вакцину против COVID-19. Город готов закупить все необходимое оборудование и обучать медицинский персонал, чтобы те могли проводить массовые прививки. Поэтому Киев станет первым городом, который будет готов делать вакцинацию сразу же, как в Украину поступит партия лекарств.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!